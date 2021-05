Jugendlicher steckt Roller in Brand

Marktheidenfeld. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in Marktheidenfeld seinen Roller in Brand gesetzt und dabei auch einen Container beschädigt.

AdUnit urban-intext1

Gegen 00.15 Uhr am Samstagmorgen hatten zwei Anwohner aus der Ringstraße einen Feuerschein an einem Container bemerkt und die Polizei verständigt. Vor Ort fand die Streife einen ausgebrannten Roller und einen angeschmorten Container. Weiterhin befand sich noch ein polizeibekannter 18-Jähriger vor Ort.

Der Jugendliche gab gegenüber er Streife an, dass er seinen defekten Roller entsorgen wollte. Das hierbei ausgelaufene Benzin hätte er abfackeln wollen, wobei der Roller angeblich in Brand geraten und auch der Container beschädigt worden sei. Der brennende Roller war beim Eintreffen der Streife von bereits durch einen Anwohner gelöscht worden. Über die Höhe des Sachschadens an dem in Mitleidenschaft gezogenen Container ist noch nichts bekannt. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. pol