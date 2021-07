Jetzt können die Planungen beginnen

Die Unterschrift des Verwaltungsabkommens macht den Weg für das Planfeststellungsverfahren zum Ersatzneubau der alten Mainbrücke frei.

Wertheim/Kreuzwertheim. Mit der Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über den Ersatzneubau der alten Mainbrücke zwischen Wertheim und Kreuzwertheim wurde der letzte wichtige Vertragsschritt abgeschlossen. Das Verwaltungsabkommen zwischen Bayern, Baden-Württemberg, den beiden Landkreisen Main-Spessart und Main-Tauber sowie der Kreisstadt Wertheim und der Marktgemeinde Kreuzwertheim regelt Details zum Neubau und der späteren Pflege.

Am Donnerstag unterschrieben Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez und Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma das Abkommen. Als Ort dafür hatte man passend eine Fläche beim Löwen an der bayerischen Seite der Brücke ausgesucht.

Thoma erklärte, die alte Mainbrücke solle nach Plandaten des staatlichen Bauamts Aschaffenburg bereits 2024 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Bauzeit für den Neubau sei mit zwei Jahren kalkuliert. „Ich glaube eher, dass die Arbeiten 2025 oder 2026 beginnen werden“, schätzte Thoma.

Die Mainbrücke kreuze die Bundeswasserstraße Main zwischen dem Markt und der Kreisstadt bei Flusskilometer 157,370. Sie überführe die Kreisstraße MSP 32 auf bayerischer Seite bei der Brückenmitte auf die baden-württembergische Landesstraße L 2310. Der entsprechende Abschnitt der Landesstraße werde dann zur Kreisstraße des Main-Tauber-Kreises abgestuft. Dieser Schritt sei auf bayerischer Seite bei der Straße von der Brückenmitte über die Ortsdurchfahrt Kreuzwertheim bis zum Kreisverkehr bereits erfolgt.

Herabstufung

Der bisherige Baulastträger sei verpflichtet, dafür einzustehen, dass die abzustufende Straße so ausgebaut ist, dass sie den Anforderungen der zukünftigen Straßenklasse genügt. Der Freistaat Bayern sehe sich in der Pflicht, seiner Aufgabe als bisheriger Straßenbaulastträger nachzukommen, da die Mainbrücke insbesondere hinsichtlich ihrer Sicherheit gegen außergewöhnlichen „Lastfall durch Schiffsanprall“ so große Defizite aufweise, dass ein Ersatzneubau erforderlich sei. Beim Land Baden-Württemberg sei dies genauso. Der Ersatzneubau erfolge als Gemeinschaftsmaßnahme der beiden Bundesländer unter Kostenbeteiligung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Gefahr für Schifffahrt

Wegen der Gefahr eines Schiffsanpralls werde beim Neubau auf einen Mittelpfeiler verzichtet. „Die Stadt Wertheim und der Markt Kreuzwertheim bezahlen die Straßenbeleuchtung“, so Thoma. Der Kreis sei für Geh- und Radweg auf der Bücke zuständig. Die Brücke solle als Bogenbrücke ausgeführt werden.

Die Baukosten seien 2020 auf rund 13 Millionen Euro geschätzt worden. „Nach der derzeitigen Stahl- und Betonpreisentwicklung werden sich die Kosten sicherlich erhöhen“, so Thoma. Mit Blick auf die Unterzeichnung des Abkommens durch die beiden Stadtoberhäupter sagte Thoma: „Wir beide sehen in diesem nicht nur einen bloßen Verwaltungsakt. Insbesondere betonen wir die soziale, wirtschaftliche und kulturhistorische Bedeutung des gesicherten Mainübergangs für Wertheim und Kreuzwertheim und die gesamte Raumschaft.“

Der Brückenschlag bewegte und bewege noch heute die Gemüter und das Leben vieler Menschen auf beiden Flussseiten. „Das ausgesprochen gute Verhältnis zwischen Wertheim und Kreuzwertheim wäre ohne Mainbrücke nur schwerlich möglich.“ Der Main trenne und verbinde die beiden Gemeinden.

Das Trennende könne durch die Brücke nahezu mühelos überwunden werden. Die Bevölkerung brauche die Mainbrücke. So würden Bürger aus Kreuzwertheim in Wertheim arbeiten, ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen sowie Einkaufen. Andersherum würden auch Wertheimer diese Angebote auf bayrischer Seite nutzen. Über die Anbindung der alten Mainbrücke an die Eichelsteige sei auch bei Hochwasser ein Überqueren möglich.

Staus auf der Odenwaldbrücke

Es könnten dank der Brücken auch Freunde und Verwandte besucht oder einfach nur bei einem Spaziergang auf die andere Mainseite geschlendert werden. Man wünsche sich während der Bauphase die Einrichtung einer Personenfähre, denn der Umweg über die Odenwaldbrücke sei zu lang. Dem Abbruch der alten Brücke sehe man angesichts der Geschichte mit ein wenig Wehmut entgegen. „Dennoch freuen wir uns, dass die marode gewordene Brücke erneuert wird“, so Thoma.

OB Herrera Torrez betonte ebenso die Bedeutung der Brücke als Verbindung der zwei Kommunen. Die alte Brücke habe sich etabliert. Er sei überzeugt, dass man während der Bauphase die Notwendigkeit der alten Mainbrücke deutlich spüren und auf der Odenwaldbrücke es vermehrt zu Staus kommen werde.

Miteinander stärken

Der Oberbürgermeister erinnerte auch an die zeitweise stark unterschiedlichen Coronaschutzregeln in den beiden Bundesländern. Dies habe zu viel Unverständnis der Menschen geführt und dürfe nicht mehr vorkommen. Es gelte das Miteinander weiter zu stärken. Einig waren sich die beiden Rathauschefs, dass die Kommunen die Anfrage der Landkreise die Landesstraßen zu Gemeindeverbindungswegen abzustufen abgelehnt hatten.

Neben den Kosten als Straßenbaulastträger habe dabei auch die Bedeutung der Strecke eine Rolle gespielt. Hinsichtlich des Lichtkonzepts berichteten beide, dass Detailgespräche noch erfolgen werden. Man war sich aber bereits einig, dass es eine Beleuchtung geben wird, die der Verkehrssicherheit entspricht. Auf eine umfassende Bauwerksbeleuchtung will man auf Grund des Schutzes vor Lichtverschmutzung verzichten. Zudem soll die Brücke nicht vom eigentlichen Blickfang, der Wertheimer Burg ablenken.