Jahresabschlusskonzert des Musikinstituts

Marktheidenfeld. Zum Abschluss des Schuljahres 2020/2021 veranstaltet das Team des Musikinstituts der Stadt Marktheidenfeld am Sonntag, 18. Juli, um 11 Uhr in der Aula der Mittelschule sein traditionelles Jahresabschlusskonzert. Das Programm umfasst viele der im städtischen Musikinstitut erlernbaren Instrumente. Das Spektrum reicht von Klavier über Keyboard, Schlagzeug und Akkordeon bis hin zu Holz- und Blechblasinstrumenten. Wer sich für Unterricht am städtischen Musikinstitut interessiert, kann sich nach dem Konzert bei den Lehrkräften informieren. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist bis spätestens Donnerstag, 15. Juli, erforderlich über die Touristinformation Marktheidenfeld unter Telefon 09391/5035414 oder unter tourismus@marktheidenfeld.de per E-Mail. Bild: Musikinstitut

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1