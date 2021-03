Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 12. März) 202 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – 19 mehr als am Vortag. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 3389 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 3001 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt 107 (Quelle: RKI). Am Tag zuvor lag sie bei 95,9. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt weiterhin bei 186. Elf Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt.

Weil der Inzidenzwert über 100 liegt, kann ab Montag, 15. März, Präsenzunterricht nur noch in den Abschlussklassen stattfinden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Andernfalls müssen die Schüler in den Wechselunterricht. An allen anderen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. Kitas bleiben geschlossen.

Falls der Wert auch am Wochenende über 100 bleibt, gelten ab Dienstag andere Regelen. Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft: Es darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, und es gibt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Der Einzelhandel muss schließen. Waren können nur auf Vorbestellung abgeholt werden. lra