  Inzidenzwert über 100 - Kitas geschlossen

Main-Spessart-Kreis. Die Inzidenz für den Main-Spessart-Kreis liegt am heutigen Freitag laut Robert Koch-Institut bei 107. Damit kann ab Montag, 15. März, Präsenzunterricht nur noch in den Abschlussklassen stattfinden, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, teilt das Landratsamt mit. Andernfalls müssen die Schüler in den Wechselunterricht. An allen anderen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. Diese Regelung gilt laut der derzeit geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für alle Landkreise und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz von 100 am heutigen Freitag überschritten wird. Sie tritt ab dem kommenden Montag für die gesamte Kalenderwoche in Kraft und gilt bis einschließlich Sonntag, 21. März. Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen für Kinder müssen ab kommender Woche ebenfalls geschlossen bleiben. Eine Notbetreuung findet statt.

