  Inzidenzwert steigt wieder leicht

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 12. Februar) 87 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3102 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2832. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 38,8 (Quelle: RKI). Am Donnerstag lag der Wert bei 34,1. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 183. 22 Patienten werden derzeit stationär behandelt. Wie der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter zu entnehmen ist, befinden sich 147 Personen in häuslicher Quarantäne.