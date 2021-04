Inzidenzwert steigt weiter

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 19. April) 345 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4141 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 3603 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 144,3 (Quelle: RKI). Am Freitag lag sie bei 132,4. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 193. 19 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 774 enge Kontaktpersonen (KP 1) in häuslicher Quarantäne.

Das Geschehen sei nach wie vor diffus, und eine ganz wesentliche Rolle spiele dabei, wie sich die Menschen im privaten Bereich verhalten, heißt es aus dem Landratsamt. „Wir müssen uns alle immer so verhalten, als ob unser Gegenüber positiv wäre“, verdeutlicht Dr. Nicole Eberbach, Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamts Main-Spessart. Jeder könne mit der konsequenten Einhaltung der AHA-Regeln und der Reduzierung persönlicher Kontakte seinen Beitrag leisten.