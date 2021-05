Inzidenzwert sinkt unter 50

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 26. Mai) 178 Personen mit dem Corona-Virus infiziert (Stand 25. Mai:187 Personen). Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4659 positiv getestete Personen (Stand 25. Mai: 4652 Personen. Genesen sind davon 4269 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 45,2 (Quelle: RKI); am 25. Mai betrug sie 59,4. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt unverändert bei 212. Sechs Patienten werden derzeit stationär behandelt. Es befinden sich 419 Personen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 65735 Impfungen (Stand 25. Mai) vorgenommen, davon 49 327 Erstimpfungen und 16.408 Zweitimpfungen. Weitere Informationen hierzu unter www.impfzentrum-msp.de.

Corona-Warn-App nutzbar

Um längere Wartezeiten beim Betreten des Landratsamtes zu vermeiden, können Besucher jetzt auch die Corona-Warn-App nutzen. Sie erfüllt die gleiche Funktion wie die Luca-App. Mit diesen kostenfreien Apps, die auf dem mobilen Endgerät installiert werden können, hat man die Möglichkeit, einen ausliegenden QR-Code zu scannen und somit seine Kontaktdaten zu hinterlegen. Damit entfällt die handschriftliche Erfassung der Daten. lra