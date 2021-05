Inzidenzwert sinkt unter 50

Main-Spessart-Kreis. Erstmals liegt der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner im Landkreis Main-Spessart am Dienstag mit 49,1 wieder knapp unter dem Schwellenwert von 50. Wie das Landratsamt mitteilt, sind derzeit 189 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 4577 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 4179.

Elf Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 445 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Zahl der Personen, die an beziehungsweise mit Corona verstorben sind, liegt bei 209. In der Mittelschule und der Realschule Marktheidenfeld wurde jeweils Person positiv auf das Virus getestet. pm