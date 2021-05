Inzidenzwert liegt laut RKI bei 61

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Donnerstag, 20. Mai) 184 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 4615 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 4220. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 61 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 211. Elf Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 448 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt wurden im Kreis bislang 60 264 Impfungen (Stand Mittwoch, 19. Mai) vorgenommen, davon 48 079 Erstimpfungen und 12 158 Zweitimpfungen. Weitere Informationen hierzu unter www.impfzentrum-msp.de.

Das Testzentrum am Klinikum Main-Spessart in Marktheidenfeld in der Bahnhofstraße ist an Pfingstmontag geöffnet. Die Online-Anmeldung erfolgt unter www.termin.klinikum-msp.de. Telefonisch sind die Mitarbeiter von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 15 Uhr unter 093 91/5022220 erreichbar.

Wird für Testbestätigung die Passnummer für Auslandsreisen benötigt, so kann die Testung nicht über unsere Testzentren erfolgen. Urlaubsreisende müssen in diesen Fällen einen Test bei ihrem Hausarzt oder am Flughafen machen und diesen auch selbst bezahlen. pm

AdUnit urban-intext2