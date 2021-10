Inzidenzwert liegt bei 35,7

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 1. Oktober) 69 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 5120 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 4835.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 35,7 (Quelle: RKI) nach 34,2 am Donnerstag. 216 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben. Es befinden sich 76 enge Kontaktpersonen (KP 1) in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 151 600 Impfungen (Stand 30. September) vorgenommen, davon 76 261 Erst- und 75 339 Zweitimpfungen. lra