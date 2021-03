Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: Dienstag, 23. März) 317 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3618 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 3114. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 119,7 (Quelle: RKI).

Weiterer Todesfall

AdUnit urban-intext1

Es gibt einen neuen Todesfall zu beklagen. Das Landratsamt fügt hinzu: Die Person gehörte altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Gestorbenen liegt somit bei 187. Neun Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 833 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis 16 703 Impfungen (Stand 22. März) vorgenommen, davon 11 117 Erstimpfungen und 5586 Zweitimpfungen.

Fragen beantwortet die Corona-Hotline. Sie ist von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr unter 09353/7931490 erreichbar. Bei Unklarheiten hinsichtlich der Rechtsauslegung oder Anträgen auf eine Ausnahmegenehmigung: Ausnahmegenehmigung@Lramsp.de. lra