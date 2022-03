Inzidenz-Wert liegt bei 2104,4

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 17. März) 9030 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 24 195 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 13 927 Personen. 238 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 2104,4. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit 13 Covid-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Es befinden sich 3133 enge Kontaktpersonen (KP1) in häuslicher Quarantäne.

Impfungen

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 240 135 Impfungen (Stand 16. März) vorgenommen, davon 84 745 Erstimpfungen, 87 249 Zweitimpfungen und 68 141 Auffrischungsimpfungen. Weitere Informationen gibt es unter www.impfzentrum-msp.de.

Ab sofort können alle Impfwilligen im Impfzentrum in der Spessarttorhalle in Lohr den Impfstoff von Novavax erhalten. Bislang war er nach Vorgabe des Bayerischen Gesundheitsministeriums ausschließlich Personen aus dem Gesundheitswesen vorbehalten.

Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Er dient der Grundimmunisierung. Hierfür müssen zwei Impfdosen im Abstand von mindestens drei Wochen erfolgen. Für eine Auffrischungsimpfung ist dieser Impfstoff nicht zugelassen. Diese muss weiterhin mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen.

Auch Flüchtlinge aus der Ukraine können sich kostenlos mit einem Schnelltest an den Teststellen im Landkreis auf das Corona-Virus testen lassen. Sie müssen über keine Krankenversicherung verfügen.

Quarantäne

Das Gesundheitsamt appelliert dringend an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Auch ohne persönliche Anordnung müssen sich Menschen mit positivem Testergebnis in Isolation begeben, Verdachtsfälle in Quarantäne. Dies ist über eine Allgemeinverfügung geregelt (BayMBl. 2022 Nr. 40 - Verkündungsplattform Bayern (verkuendung-bayern.de)), eine individuelle Anordnung ist nicht nötig. Kontaktpersonen sollten selbstständig und umgehend informiert werden, um Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen.

Die Dauer für Quarantäne (als Kontaktperson) und Isolation (bei Infektion) beträgt aktuell zehn Tage. Nach sieben Tagen ist eine Freitestung durch PCR oder Antigen-Schnelltest möglich.