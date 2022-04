Inzidenz-Wert liegt bei 1582

Main-Spessart-Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Main-Spessart beträgt aktuell 1582 (Stand 11. April). Seit Sonntag kamen 106 neue Fälle hinzu. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 34 193 Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit 13 Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 244 164 Impfungen (Stand 10. April) vorgenommen, davon 84 877 Erstimpfungen, 87 497 Zweitimpfungen und 71 790 Auffrischungsimpfungen.

Das Impfzentrum Main-Spessart in Karlstadt (Ringstraße 4) bietet am Dienstag, 19. April von 15 bis 17.30 Uhr eine Impfsprechstunde für Geflüchtete aus der Ukraine an. Bei diesem Termin wird eine Dolmetscherin vor Ort sein, so die Verantwortlichen. lra

