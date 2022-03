Inzidenz-Wert liegt bei 1484

Main-Spessart-Kris. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 3. März) 7014 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 19 133 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 11 883.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 1484.

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit zehn Covid-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Es befinden sich 2508 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 238 287 Impfungen (Stand 2. März) vorgenommen, davon 84 615 Erstimpfungen, 86 978 Zweitimpfungen und 66 694 Auffrischungsimpfungen.

Corona-Test zum Ferienende

Wenn am kommenden Montag die Schulen nach den Faschingsferien wieder öffnen, empfiehlt das Gesundheitsamt Main-Spessart allen Schülerinnen und Schülern, sich vorab auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Dafür kann ein Selbsttest zuhausevorgenommen oder ein Schnelltest an einer der offiziellen Teststationen vorgenommen werden. Viele Teststellen im Landkreis haben auch am Wochenende geöffnet. Eine Übersicht über die Teststellen gibt es unter www.main-spessart („Aktuelle Corona-Situation im Landkreis“).

Schnelltests für Ukrainer

Auch Flüchtlinge aus der Ukraine können sich kostenlos an den offiziellen Teststellen im Landkreis mit einem Schnelltest auf das Corona-Virus testen lassen, betonen die Verantwortlic hen. Sie müssen über keine Krankenversicherung verfügen, um das Testangebot in Anspruch zu nehmen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.