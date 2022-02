Inzidenz-Wert liegt bei 1411,4

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 14. Februar) 3972 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 14 447 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 10 243 Bürgerinnen und Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt für den Landkreis 1411,4. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Es befinden sich 1705 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis 234 268 Impfungen (Stand 13. Februar) vorgenommen, davon 84 398 Erst-, 86 243 Zweit- und 63 670 Auffrischungsimpfungen.

Menschen, die älter als 70 Jahre sind oder an einer Immunerkrankung leiden und deren erste Auffrischungsimpfung vor dem 15. November 2021 lag, können im Impfzentrum in der Spessarttorhalle in Lohr eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bei Mitarbeitenden in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen muss die erste Auffrischungsimpfung vor dem 15. August vorgenommen worden sein. lra

