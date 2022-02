Inzidenz-Wert liegt bei 1267,7

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind (Stand: 4. Februar) 2535 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 12 063 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 9296. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 1267,7.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit neun Covid-Patienten behandelt, davon allerdings keine auf der Intensivstation. Es befinden sich 1271 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis 231 623 Impfungen (Stand 3. Februar) vorgenommen, davon 84 205 Erstimpfungen, 85 590 Zweitimpfungen und 61 828 Auffrischungsimpfungen.

Die Öffnungszeiten der Teststrecke in Marktheidenfeld wurden an die aktuelle Auslastung angepasst. Tests sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 14 Uhr möglich. Zwischen 8.30 und 12.15 Uhr werden die Tests ausschließlich im Fahrzeug abgenommen, von 13 bis 16.30 Uhr nur Fußgänger getestet. Dienstags und donnerstags erfolgen die Test von 8.30 bis 14 Uhr ausschließlich im Fahrzeug, von 11 bis 14 Uhr sind nur Fußgänger an der Reihe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die ursprünglich am 5. Februar vorgesehene Impfaktion der Praxis Dr. Hafner wurde auf Samstag, 19. Februar, von 10 bis 14 Uhr verschoben. Im Pfarrsaal zur Heiligen Familie, Bodelschwinghstraße 23 können sich Personen ab 18 Jahren ohne Termin impfen lassen.

Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen mit Impfstoff gemäß den Richtlinien des RKI. Mitzubringen sind Impfpass, Versichertenkarte, Personalausweis und den Anamnese-/Einwilligungsbogen für BioNTech/Moderna. Dieser ist auf der Seite des Impfzentrums unter www.impfzentrum-msp.de zu finden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Thema Corona.

Die Mitarbeiter der Corona-Hotline beantworten Fragen montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, sowie freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 09353/7931490.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3