Inzidenz-Wert liegt bei 1243,1

Main-Spessart-Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Main-Spessart beträgt aktuell 1243,1 (Stand 22. April). Seit Donnerstag kamen 249 neue Fälle hinzu. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 36 612 Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet.

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit zwölf Covid-Patienten behandelt, keiner davon auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 245 621 Impfungen (Stand 21. April) vorgenommen, davon 84 914 Erstimpfungen, 87 583 Zweitimpfungen und 73 124 Auffrischungsimpfungen.

Impfaktion für Geflüchtete

Das mobile Impfteam des Impfzentrums Main-Spessart bietet am Samstag, 23. April, eine Sonderimpfaktion für Geflüchtete aus der Ukraine an. Von 10 bis 13 Uhr ist in der Notunterkunft im Klinikum Main-Spessart in Marktheidenfeld ein Dolmetscher mit vor Ort. Die Impfaktion richtet sich an alle ukrainischen Geflüchteten, die derzeit in Notunterkünften, dezentralen Unterkünften oder privat untergebracht sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Abschließend teilen die Verantwortlichen des Landratsamts des Main-Spessart-Kreises mit, dass derzeit im Impfzentrum Main-Spessart der Impfstoff Jansen von Johnson & Johnson nicht vorrätig ist.