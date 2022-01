Inzidenz-Wert liegt aktuell bei 171,5

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 4. Januar) 372 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 7779 positiv getestete Bürgerinnen und Bürger. Genesen sind davon 7177.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 171,5. 230 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit sieben Covid-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Es befinden sich 361 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Das Team der Corona-Hotline beantwortet Fragen rund um das Thema. In dieser Woche ist es bis einschließlich Mittwoch, 5. Januar, jeweils von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 09353/7931490 erreichbar. Am Feiertag, 6. Januar, und am Freitag, 7. Januar, ist die Corona-Hotline nicht besetzt. Bei Unklarheiten zu Anträgen für eine Ausnahmegenehmigung besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail unter Ausnahmegenehmigung@Lramsp.de an das Landratsamt Main-Spessart zu wenden. Auf Anfragen zum Bearbeitungsstand der Anliegen soll aber verzichtet werden.