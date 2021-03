Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Freitag, 19. März) 319 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3561 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 3056. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 133,2 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 186. Das teilt das Landratsamt mit.

Sieben Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 1.025 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz von 100 auch am Freitag überschritten wurde, findet weiterhin Distanzunterricht statt. Präsenzunterricht findet ausschließlich in den Abschlussklassen statt, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls müssen die Schülerinnen und Schüler in den Wechselunterricht.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen für Kinder müssen ebenfalls geschlossen bleiben. Eine Notbetreuung findet statt. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart bislang 15 727 Impfungen (Stand Donnerstag, 18. März) vorgenommen, davon 10 861 Erst- und 4866 Zweitimpfungen. pm