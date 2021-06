Inzidenz im Main-Spessart-Kreis liegt bei 34,9

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 31. Mai) 150 Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4692 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 4327 Personen. Die sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 34,9 (Quelle: RKI).

Inzwischen ist ein weiteren Todesfall zu beklagen, dieser gehörte altersbedingt einer Risikogruppe an und litt unter Vorerkrankungen. Die Zahl der an bzw. mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 215. Zwei Patienten werden derzeit stationär behandelt. Es befinden sich 384 Personen in häuslicher Quarantäne.

Neue Regelungen

Weil die Inzidenz den sechsten Tag unter dem Schwellenwert von 50 liegt, treten ab Dienstag, 1. Juni ,einige Änderungen in Kraft. So entfällt beispielsweise die vorherige Terminvergabe im Einzelhandel, Kitas können im Regelbetrieb öffnen und Kulturstätten dürfen öffnen.

Weiteres Testzentrum

Das neue Testzentrum am dm-Drogeriemarkt in der Georg-Mayr-Straße 27 hat ab sofort Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Neben diesem neuen Testzentrum gibt es bereits seit Mitte April das Corona-Schnelltestzentrum des BRK in der Innenstadt im Pfarrheim St. Laurentius in der Kolpingstraße 12.