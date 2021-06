Inzidenz im Main-Spessart-Kreis bei 34,1

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind (Stand: 2. Juni) 130 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – 15 weniger als am Tag zuvor. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4701 positiv getestete Personen – ein Plus von neun. Genesen sind davon 4356 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner sank leicht und betrug am Mittwoch 34,1 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 215. Drei Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 72.221 Impfungen (Stand 1. Juni) vorgenommen, davon 50 647 (plus 312) Erstimpfungen und 21 574 Zweitimpfungen (plus 736). lra