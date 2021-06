Inzidenz bei 15,1 in Main-Spessart

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Freitag, 11. Juni) 63 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 4725 Personen im Kreis positiv getestet, zwei mehr als am Vortag. Genesen sind davon 4447.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart laut RKI aktuell 15,1 (am Donnerstag bei 13,5). Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 215. Ein Patient wird derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 164 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 83 833 Impfungen (Stand 10. Juni) vorgenommen, davon 53 839 Erstimpfungen und 29 994 Zweitimpfungen. Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.impfzentrum-msp.de online.