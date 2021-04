Main-Spessart-Kreis. Corona belastet Familien mit Schulkindern stark und ganz besonders haben darunter Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu leiden.

„Inklusion droht in der Schule wie in zahlreichen anderen Bereichen ins Stocken zu geraten, mühsam erzielte Fortschritte sind in akuter Gefahr. Dennoch sehe ich gerade im digitalen Bereich auch für viele Schülerinnen und Schüler eine große Chance – vorausgesetzt, die Systeme sind barrierefrei,“ sagt Elena Reinhard, die Behindertenbeauftragte des Landkreises Main-Spessart.

Die Corona-Pandemie legt den Fokus auf Schwächen und Defizite im Bildungssystem. Manche Herausforderungen seien erst durch die Krise entstanden, die meisten seien jedoch nur deutlicher hervorgetreten: etwa Probleme beim Thema Schulbegleitung oder Nachholbedarf bei der Digitalisierung.

„Wenn wir an den Stellen, wo die Krise wie ein Vergrößerungsglas wirkt, konsequent und entschlossen handeln, können wir die schulische Inklusion jetzt voranbringen. Was aber können oder müssen wir konkret aus der Pandemie lernen, damit unser Bildungssystem inklusiver und damit den Bedürfnissen von Schülern mit und ohne Behinderung besser gerecht wird?“ Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Holger Kiesel, zog im Bildungsausschuss eine Zwischenbilanz. Der vollständige Bericht ist unter www.behindertenbeauftragte.bayern.de (unter Suche: Zwischenbericht) einzusehen. pm

