Wiebelbach. Drei bislang Unbekannte verschafften sich am Samstagabend Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern in Wiebelbach. Aus einem Einfamilienhaus in der Brunnenstraße entwendeten sie mehrere tausend Euro Bargeld. Als die Täter dann versuchten in das Nachbarhaus einzudringen, wurden sie von den anwesenden Eigentümern gestört. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Würzburg führt nun die Ermittlungen.

