In Wohnwagen eingebrochen

Kreuzwertheim. Zum wiederholten Male wurde in einen in der Kreuzstraße in Kreuzwertheim abgestellten Wohnwagen eingebrochen. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in das Innere des Wohnwagens ein. Nach Spurenlage hat dieser offenbar dort genächtigt. Entwendet wurde ein Camping-Klapptisch im Wert von etwa 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ,Telefon 09391/98410, entgegen.

