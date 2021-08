Hasloch. In einen Trödelladen in der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Samstag ein unbekannter Täter gewaltsam eingebrochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus der Verkaufshalle wurden diverse Elektroartikel sowie Bargeld entwendet. Außerdem wurden im Außenbereich noch Metalle aus Kupfer, Messing und Alu mitgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, liegt der Wert der Beute bei knapp 3000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.