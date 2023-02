Triefenstein. Mit laut Atemalkoholtest über zwei Promille stand ein 20-Jähriger am Montagnachmittag mitten auf der Siemensstraße in Triefenstein und geriet deshalb in Konflikt mit einem Pkw-Lenker, der nicht weiterfahren konnte. Der junge Mann trat dem Sachstand nach letztlich gegen das Auto und verursachte dadurch einen Schaden von einigen tausend Euro. In der Folge schlug er dem Fahrer noch ins Gesicht.

