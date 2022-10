Schollbrunn. Holzdiebe schlugen zwischen dem 6. und 15. September in Schollbrunn zu. Wie nun bekannt wurde, stahlen die bislang Unbekannten in diesem Zeitraum in der Waldabteilung „Sändchen“ Buchenstämme im Wert von zirka 2800 Euro. Es handelt sich um ganze Baumstämme, die nur mit schwerem Gerät abtransportiert werden konnten.

