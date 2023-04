In Marktheidenfeld: Geflügelten Juwelen auf der Spur

Marktheidenfeld. Die Kreisgruppe Main-Spessart des Bund Naturschutz in Bayern (BN) zeigt im Rahmen ihres Umweltbildungsprojekts „Vielfalt der/am Wege“ vom 17. April bis zum 26. Mai in Kooperation mit der Stadtbibliothek und der Volkshochschule Marktheidenfeld die Ausstellung „Libellen – Geflügelte Juwelen“. Ergänzend gibt es Vorträge und Kinderangebote.

Libellen sind nicht nur wegen ihrer oft schillernden Farben wahre Juwelen in der heimischen Natur. Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, soll die Ausstellung Lust machen, sich näher mit diesen faszinierenden Insekten zu beschäftigen. Interessierte erfahren dabei auf 15 Rollups mehr über die Lebensweise der Libellen und einige ausgewählte Libellenfamilien.

Der Bund Naturschutz eröffnet die Schau am 17. April um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Marktheidenfeld mit dem Vortrag „Libellen – Juwelen im Spessart“ von Torsten Ruf, Gebietsbetreuer Grünland beim Naturpark Spessart. Ein weiterer Vortrag, der sich ebenfalls mit den heimischen Libellen, ihrer Lebensweise und Systematik befasst, findet am 24. April unter dem Titel „Von Granataugen und Schilfjägern – Unsere heimischen Libellen“ online mit Günter Farka, einem Libellenfachmann der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Miltenberg, statt. Anmeldung ist über die BN-Geschäftsstelle möglich.

Ergänzt wird die Veranstaltungsreihe von zwei Kinder-Aktionen in der Stadtbibliothek mit Mitarbeitenden des Bund Naturschutz Main-Spessart. Biber-Fachmann Erwin Scheiner überlegt am 19. April mit den Mädchen und Jungen, was der Biber mit Libellen zu tun hat. Am 3. Mai entdecken Kinder mit Alexandra Pfister vom BN die Ausstellung. Davon inspiriert basteln sie Libellen, sodass jeder seine eigene mit nach Hause nehmen kann. Anmeldung ist nötig bei der Stadtbibliothek unter Telefon 09391/9183050.