In Kreuzwertheim: Das Quätschich-Lied singen alle mit

Kreuzwertheim. Die Kreuzwertheimer feierten auch am Sonntag mit einem abwechslungsreichen Programm ihr 67. Heimat- und Quätschichfest. Am Nachmittag zogen die Ehrengäste aus der gesamten Region feierlich in das Festzelt ein.

Zuvor trafen sich diese im Hof der Spessart Brauerei. Deren neuer Geschäftsführer Friedrich Willhelm betonte, die ersten Festtage seien schön gewesen. Und so werde es weitergehen, war er überzeugt.

Angeführt von der Fränkischen Trachtenkapelle Breitenbrunn zogen die zahlreichen Ehrengäste dann von der Brauerei zum Festzelt am Main. Dort stellte Bürgermeister Klaus Thoma fest, in Kreuzwertheim pflege man seit Jahrzehnten den Heimatgedanken. Dieser gehöre zum Wertefundament.

Er freute sich über den Besuch von Ehrengästen aus der Politik, dem Fürstenhaus, von der Polizei und Feuerwehr sowie über Verwaltungsvertreter allesamt aus der Region dies- und jenseits des Mains. Ebenso hieß er die Vertreter des Seniorenbeirats, der Vereine, Unternehmen und des Bauhofs sowie das Quätschichfestgremium der Marktgemeinde willkommen.

Thoma würdigte alle, die das Fest möglich gemacht haben. Dabei hob er besonders das Festgremium für sein Engagement in schwierigen Zeiten hervor. „Was sollen wir jammern, wir packen es an“, laute das Motto, so Thoma. Der Spessart sei wunderschön und Kreuzwertheim sei an diesem Tag wieder der absolute Gipfel von allem, schwärmte er. In der Marktgemeinde würden fleißige Bürgerinnen und Bürger auf eine innovative Wirtschaft treffen. Thoma: „Wir sind in der Welt zu Hause und in Kreuzwertheim daheim.“

Friedrich Wilhelm stellte das Festbier vor. Es sei herzhaft erfrischend mit geringem Schluckwiderstand, erklärte er. Es lade zum Weitertrinken ein. Er dankte allen Unterstützern und den Festgästen.

Bürgermeister Thoma stellte fest, dass 8,60 Euro für die Maß Bier ein phänomenal sei. Man wolle mit dem vergleichsweisen günstigen Preis den Menschen etwas zurückgeben. Gemeinsam stimmten alle Gäste im Zelt das von Peter Hofmann gedichtete „Quätschich-Lied“ sowie das Frankenlied an.

Begonnen hatte der Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Weiter ging es danach musikalisch mit „Äschisch Bläschisch“. Vor dem Festzelt fand ein Schleppertreffen statt.

Außerdem gestalteten Trudel Dosch und ihre Unterstützerinnen einen Flohmarkt“ für einen guten Zweck. Dafür hatten die Kreuzwertheimerinnen und Kreuzwertheimer schöne, praktische und dekorative Dinge in Massen gespendet. Mit den beim Flohmarkt erzielten Einnahmen wird die Jugendarbeit von Vereinen und Organisationen in der Marktgemeinde unterstützt.

Ein besonderer Blickfang war den ganzen Tag über der Porsche-Traktor aus dem Jahr 1957 von Walter Langohr aus Marktheidenfeld. Er hat schon mehrere Bücher über seine Kindheitserinnerungen geschrieben. Die Geschichten aus der damaligen Zeit in Landwirtschaft und Alltag spielen im Spessart, in Schwaben und Franken.