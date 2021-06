in Garage eingebrochen

Altfeld. Ein hochwertiges rotes Herren-Mountainbike der Marke Focus, Typ Raven Evo Xt-22, ein blaues Laser-Messgerät der Marke Bosch sowie ein blauer Akkuschrauber der Marke Bosch im Gesamtwert von rund 2000 Euro wurden in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmittag, 12 Uhr, aus einer Garage eines Anwesens in der Michelriether Straße in Altfeld entwendet. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410, entgegen.

