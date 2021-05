Impfzentrum wegen Mangels geschlossen

Main-Spessart-Kreis. Aufgrund einer Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung wurde die Lieferung von Impfstoffen an die bayerischen Impfzentren auf 350 000 Dosen begrenzt. Das Impfzentrum Main-Spessart erhält pro Woche derzeit lediglich rund 3500 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen.

Das Impfzentrum wird wegen Impfstoffmangels am Samstag, 15. Mai, schließen. Ab der kommenden Woche fallen bis Ende Juni in erheblichem Umfang Zweitimpfungen an, die gegenüber den Erstimpfungen vorrangig durchgeführt werden. Die Tatsache, dass in Main-Spessart immer noch nicht allen Personen der Priorisierungsgruppe zwei ein Impfangebot gemacht werden konnte, verschärft dieses Problem.

Die Anzahl der von den Ärzten in Main-Spessart durchgeführten Impfungen steigt. Allerdings haben die Ärzte oft Schwierigkeiten, den Impfstoff AstraZeneca zu verimpfen, da viele Bürger Bedenken äußern. Erstimpfungen mit AstraZenca dürfen aber im Impfzentrum nicht mehr erfolgen. Das Landratsamt empfiehlt, sich an beiden Stellen um einen Termin zu bemühen. lra