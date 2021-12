Impfzentrum Main-Spessart zieht nach Lohr um

Main-Spessart-Kreis. Das Impfzentrum Main-Spessart zieht in dieser Woche von Marktheidenfeld nach Lohr in die Spessarttorhalle um. Deshalb impft das Team am Donnerstag, 23. Dezember in der Main-Spessart-Halle in Marktheidenfeld nur Personen, die an diesem Tag einen Termin gebucht haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Verantwortlichen des Landratsamts Main-Spessart weiter mitteilen, nimmt das Impfzentrum am Montag, 27. Dezember, seinen Betrieb in der Spessarttorhalle in Lohr auf. Alle ab diesem Zeitraum bereits gebuchten Impftermine werden dort umgesetzt.

In der Spessarttorhalle wird auch eine separate Kinderimpfstraße eingerichtet. Für diese können nun s unter der Internetadresse www.impfzentrum-msp Termine gebucht werden können. Bei Fragen zur Kinderimpfung wenden sich Interessierte via Impfhotline unter Telefon 09353/7931555 oder per E-Mail an kinderimpfung@Lramsp.de an die Verantwortlichen.

Im Januar werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums noch einmal ausgeweitet. Das Impfteam ist dann montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 17 Uhr im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Service für Berufstätige

Für Berufstätige bieten sich besonders die verlängerten Öffnungszeiten mittwochs von 12 bis 20.30 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr an, heißt es abschließend in der Mitteilung des Landratsamts.