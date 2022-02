Impfzentrum hat nun montags geschlossen

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand 2. Februar) 2439 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 11 466 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 8795. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 1158,2.

Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt. Es befinden sich 1185 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis 230 502 Impfungen (Stand 1. Februar) vorgenommen, davon 84 110 Erstimpfungen, 85 308 Zweitimpfungen und 61 066 Auffrischungsimpfungen.

Ab kommender Woche bleibt das Impfzentrum in der Spessarttorhalle in Lohr montags geschlossen. Von Dienstag bis Samstag gibt es Impfungen für alle Personen ab zwölf Jahren auch ohne Termin. Geöffnet ist dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, mittwochs von 12 bis 15.30 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr. Zur Verkürzung von Wartezeiten empfehlen die Verantwortlichen, sich vorab unter https://impfzentren.bayern/citizen/ zu registrieren. Die Impfhotline ist von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16.30 Uhr, und am Freitag von 8 bis 13 Uhr unter Telefon 09353/7931555 erreichbar.

Personen ab zwölf Jahren können über BAyIMCO unter https://impfzentren.bayern/citizen/ einen Termin vereinbaren. Es stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Janssen zur Verfügung. Geimpft wird nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Da jedoch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, kann auch Personen über 30 Jahre der Impfstoff von BioNTech angeboten werden. Für Kinderimpfungen (Fünf- bis Elfjährige) muss ein Termin unter www.impfzentrum-msp.de oder https://www.terminland.eu/lramsp/ gebucht werden.