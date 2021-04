Main-Spessart-Kreis. Nach einer Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung erfolgen in den bayerischen Impfzentren ab dem 19. April keine Erstimpfungen mehr mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Dieser Impfstoff wird dann nur noch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte verabreicht. Davon ausgenommen sind die bereits vereinbarten Zweitimpfungen der über 60-Jährigen mit diesem Impfstoff. Die unter 60-Jährigen erhalten – wie berichtet – die Zweitimpfung mit einem MRN-Impfstoff (Biontec, Moderna).

Der Landkreis Main-Spessart hat nun eine Sonderzuteilung des Impfstoffes von Astrazeneca erhalten und darf diesen bereits an über 60-Jährige verimpfen. Grundsätzlich erfolgen derzeit im Impfzentrum Lohr die Impfungen nur für Personen der Priorisierung zwei (unter anderem über 70-Jährige), was noch einige Wochen in Anspruch nehmen wird.

Das Impfzentrum hat von diesem Mittwoch bis Freitag, 14. bis 16. April, zusätzliche Kapazitäten für die Impfungen mit Astrazeneca geschaffen. Über 60-Jährige können sich am Dienstag, 13. April zwischen 13 und 17 Uhr im Landratsamt unter Telefon 09353/7931556 für einen Termin registrieren lassen.

Eine Anmeldung für diese Sonder-Impfaktion ist ausschließlich in diesem Zeitraum möglich. Wer sich anmelden möchte, muss sich zuvor im Impfsystem BayImco registriert haben.

Um den Ablauf im Impfzentrum möglichst reibungslos zu gestalten, sollten zur Impfung – sofern möglich – der ausgefüllte Aufklärungsbogen und die Anamnese-Einwilligung mitgebracht werden. Diese sind unter www.impfzentrum-msp.de zu finden.

Auch sollten aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens Begleitpersonen nur wenn unbedingt erforderlich mit ins Impfzentrum kommen. Darüber hinaus sollten die Impflinge nicht zu frühzeitig am Impfzentrum erscheinen und ihren Termin möglichst genau einhalten.

„Wir freuen uns, mit dieser Aktion zumindest einigen Bürgern ein zusätzliches Impfangebot machen zu können“, so Landrätin Sabine Sitter. Sie weist darauf hin, dass es sich bei dem Impfstoff von Astrazeneca um einen in der EU zugelassenen und von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfstoff für über 60-Jährige handelt. pm

