Impflinge erhalten digitalen Nachweis

Main-Spessart-Kreis. Wer im Impfzentrum des Landkreises Main-Spessart in Lohr geimpft wird, erhält ab sofort im Rahmen der Impfdokumentation auch einen QR-Code zum digitalen Nachweis. Das teilt das Landratsamt mit. Der QR-Code kann in eine App eigener Wahl eingelesen und gespeichert werden. Das Bundesgesundheitsministerium stellt die CovPass-App zur Verfügung, um Impfnachweise, Testergebnisse und Genesenen-Zertifikate zu speichern. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege arbeitet an einer Änderung arbeitet, die es Impflingen, die bereits vor der Einführung des digitalen Impfnachweises ihre Zweitimpfung erhalten haben, erlauben soll, frühestens im Juli online oder telefonisch den QR-Code nachzufordern. Bei Vorlage des Impfpasses oder der Impfbescheinigung sollen diese Impflinge ab der kommenden Woche bereits auch ihre digitalen Impfnachweise in bestimmten Apotheken erhalten können. pm

AdUnit urban-intext1