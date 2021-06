Impfaktion mit Astrazeneca im Impfzentrum Main-Spessart

Main-Spessart-Kreis. Das Impfzentrum Main-Spessart hat 800 zusätzliche Astrazeneca-Impfdosen erhalten. Diese werden am Freitag, 4. Juni, ab 10 Uhr ohne Terminvereinbarung an alle Impfwilligen zur Erstimpfung vergeben. Vorrang haben hierbei Personen der Priorisierungsgruppen 2 und 3. Generell empfiehlt die Impfkommission den Impfstoff Astrazeneca fur Personen ab dem 60. Lebensjahr. Auch jungere Personen können sich nach individueller ärztlicher Aufklärung und Risikoabwägung durch den Impfarzt impfen lassen. Sofern nicht genügend Menschen der Gruppen 2 und 3 eine Impfung wünschen, wird der Impfstoff ohne Nachweis einer Priorisierung angeboten.

Voraussetzung für die Impfung sind: Wohnsitz im Landkreis Main-Spessart, Mindestalter 18 Jahre, erfolgte Registrierung im Programm der Bayerischen Impfärzte (BayIMCO), Bereitschaft zur Durchführung sowohl der Erst- als auch der Zweitimpfung mit Astrazeneca. Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen, wenn möglich sollten Aufklärungsbogen und Anamnese-/Einwilligungsbogen für Vektorimpfstoffe ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Diese gibt es unter www.impfzentrum-msp.de, aber auch vor Ort. Für die Aktion steht nur der Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung.

Die Zweitimpfungen erfolgen ebenfalls ausschließlich mit Astrazeneca in der Kalenderwoche 34, die Termine erhalten Personen nach der Erstimpfung vor Ort und können sie nicht verlegen.

Da parallel noch Zweitimpfungen erfolgen, werden auf dem Parkplatz zwei Wartereihen gebildet: Eine für die auch an diesem Tag bereits terminierten Zweitimpfungen und eine für die Impfaktion mit Astrazeneca.

Personen, die einen Zweittermin für den 4. Juni haben, können direkt das Impfzentrum über einen weiteren Eingang betreten. Impfwillige für Astrazeneca werden nach der Reihenfolge des Eintreffens aufgerufen. Die Aktion wird den ganzen Tag über stattfinden bis alle Impfdosen verbraucht sind. Der Parkplatz am Impfzentrum steht an diesem Tag nur eingeschränkt zur Verfügung, weitere Parkplatze gibt es am Friedhof und an der Westtangente unterhalb des Bezirkskrankenhauses. pm