Für das ehemalige Gelände des Kieswerks in Faulbach gibt es eine Nachnutzung. Mit Belastung für Grünenwört sei nicht zu rechnen, hieß es bei einer Sitzung des Gemeinderats jenseits des Mains.

Grünenwört/Faulbach. Für die Nachnutzung des ehemaligen Kieswerks Weber in Faulbach hatte es in der Vergangenheit schon einige Ideen gegeben. Darunter waren auch Industriezweige, die bei den Grünenwörtern die Sorge über eine massive Belastung durch Lärm und Abgase von der anderen Mainseite weckten. Dies hatte zu Widerständen geführt. Vor kurzem wurde nun bekannt, dass die Firma Weber das Gelände verkauft hatte. Die Ungewissheit über den Käufer und seine Ziele sorgte in Grünenwört für Sorgen vor neuer Belastung.

Optimaler Standort

Am Montag stellte sich der neue Eigentümer des Geländes in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in Faulbach vor. Käufer ist die Roos Vehicle Logistics GmbH mit Sitz in München. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und bietet einen Rundumservice für die Fahrzeugaufbereitung an.

Maximilian Roos, Geschäftsführer des Unternehmens, erklärte vor dem Gemeinderat: „Es handelt sich dabei vor allem um junge Gebrauchtwagen zum Beispiel aus dem Leasingbereich.“ Die Fahrzeuge sollen zum künftigen Standort in Faulbach angeliefert, dort aufbereitet und wieder abtransportiert werden.

Roos, der in Ingolstadt lebt und arbeitet, will künftig öfter nach Unterfranken kommen: „Hoffentlich kann ich auch bald in Faulbach aktiv sein.“ Das Gelände in Faulbach biete einen optimalen Standort.

Das Wiederverwenden einer aufgefüllten Fläche entspreche den Umweltzielen des Unternehmens. Zentrale Punkte seien die optimale Verkehrsanbindung mit eigenem Gleisanschluss und Anleger für Binnenschiffe. Es gebe in ganz Deutschland fast keine Grundstücke mit solch verkehrsgünstiger Anbindung an Wasserschifffahrt und Bahn.

Zudem liege Faulbach im gesamtdeutschen Raum sehr günstig. „Das sagen auch unsere Kunden“, berichtete Roos. Entsprechend freue man sich, dass der Kauf des Geländes gelungen sei.

„Wir bauen relativ niedrig und sind kein Betrieb mit Störfaktoren“, betonte er. Vor allem soll die Freifläche auf der Deponie genutzt werden. „Bis auf die anliefernden Binnenschiffe, Züge und LKW wird es keine Emissionen geben“, versicherte Roos. Den Grünenwörtern sagte er zu, dass ihr Dorf nicht durch Emissionen belastet werde.

Klimaschutzprojekte

Wichtig sei dem Unternehmen den Standort klimaneutral zu betreiben. „Wir wollen so wenig ökologischen Fußabdruck wie möglich hinterlassen.“ Ökologische Auswirkungen, die man nicht vermeiden könne, werde man durch Klimaschutzprojekte in der Region ausgleichen.

Er bat darum, entsprechende Projekte vorzuschlagen. Die Ansiedelung in Faulbach sei ein großer Schritt für das Unternehmen. Man strebe einen Konsens mit der Umgebung und das Einfügen in das soziale Umfeld durch Engagement und Kooperation an: „Ziel ist ein Win-Win Situation für alle Seiten.“

Aktuell stecke man tief in den Planungen, daher könne er noch kein Statement zu Details geben. Alles werde sich in den kommenden Monaten ergeben. „Wir bleiben in engem Kontakt mit Stadt, Gemeinderat und Presse“,stellte Roos in Aussicht. Aus dem Faulbacher Gemeinderat gab es mehrere Fragen.

So erklärte Roos auf Nachfrage, die Firma Weber sei gemäß Vertrag verpflichtet, das Gelände bis Mitte des Jahres so herzustellen, dass es nutzbar ist also ebenerdig. Die Arbeiten würden derzeit erledigt. „Die Nutzung durch uns erfolgt frühestens Ende 2021“, so Roos.

Aktuell habe sein Unternehmen 45 Mitarbeiter. Für den Standort Faulbach sei eine dreistellige Anzahl an Arbeitsplätzen vorgesehen. Dabei soll es sich sowohl um Stellen für Ingenieure und Facharbeiter, aber auch um solche für einfache Tätigkeiten handeln.

Voraussichtlich werde man für den Standort Faulbach eine eigene Betriebsgesellschaft gründen. „Ob dies tatsächlich erfolgt, müssen wir aber noch prüfen“, erklärte Roos. Auf die Frage nach Gewerbesteuereinnahmen für Faulbach sagte er: „Wo wir arbeiten, soll auch Gewerbesteuer von uns fließen.“

Oberdorf: Gut vorstellbar

Auf eine weitere Nachfrage berichtete er, das Unternehmen habe das Gelände des ehemaligen Kieswerks inklusive des Schiffsanlegers gekauft. Ebenso mit übernommen wurde das Biotop im Süden. „Wir verpflichten uns, dieses zu erhalten.“

Das Weber-Gelände gehört zum Faulbacher Industriegebiet „An der Linde“. Wie Faulbachs Bauamtsleiter Wolfgang Grimm auf FN-Nachfrage erklärte, seien bei der Erstellung des Bebauungsplans für dieses Gebiet die Schutzinteressen von Faulbach und Grünenwört berücksichtigt worden. Faulbachs Bürgermeister Wolfgang Hörnig versicherte am Ende der Sitzung, dass das Vorhaben dem Bebauungsplan entspreche und zum Gelände passe.

Als Zuhörer nahm Grünenwörts Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf an der Sitzung teil. Er erklärte anschließend: „Wir können uns solch einen Betrieb gut vorstellen.“ Wichtig sei, dass es keine großen Emissionen, keinen Lärm und keine hohen Bauten gebe, die sich auf Grünenwört auswirken.

Er hätte sich jedoch von Roos mehr Informationen über detaillierte Planungen gewünscht, ergänzte er. Und: „Wir hoffen, dass nicht später noch etwas auf dem Gelände dazukommt, das Grünenwört belastet.“