  Hund beißt zu und flüchtet

Kreuzwertheim. Ein unbekannter Hund verschwand am Freitag, nachdem er einen Mann gebissen hatte. Gegen 16.50 Uhr bemerkte der Besitzer eines Gartens in der Brückenstraße einen herrenlosen Hund, vermutlich ein Beagle, auf seinem Grundstück. Als er diesen streicheln und nach einem Identifizierungsmerkmal auf dem schwarz-roten Gewebehalsband schauen wollte, biss ihm das Tier in die Hand. Anschließend lief der Hund weg. Wer Hinweise zum Tier oder dessen Besitzer geben kann, soll sich mit der Polizei in Marktheidenfeld in Verbindung setzen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren