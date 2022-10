kreuzwertheim. Seit einigen Jahren ist es in Kreuzwertheim Gepflogenheit, dass in einer gemeinsamen Aktion Eltern für ihre ganz jungen Sprösslinge einen Baum pflanzen. Dies geschah am Samstag wieder in den „Erlichsgärten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Klaus Thoma begrüßte Eltern, Geschwister und Großeltern von jungen Erdenbürgern, die zwischen dem 1. September 2021 und dem 31. August 2022 geboren sind und in Kreuzwertheim oder in einem der Ortsteile wohnen. Zu Fuß machte sich die Gruppe zum eigens eingerichteten Geburtsbaumgarten auf.

Thoma sagte vor Ort, ein solcher Geburtsbaum sei ein besonderes Geschenk der Gemeinde für ihre Neubürger. Udn er wartete mit ein paar Angaben zu den „Erlichsgärten“ auf. Man finde einen sortenreichen Baumbestand an heimischen, teilweise sehr alten Sorten, Experten hätten mehr als 50 seltene und gefährdete Vogel- und Käferarten sowie 106 holzbewohnende Käferarten nachgewiesen, „die Erlichsgärten sind ein Hotspot der Biodiversität“.

Mehr zum Thema „Paul“ e.V Ghanatag lockte nach Kreuzwertheim Mehr erfahren Öffentliche Sicherheit Innenministerium sieht keinen Bedarf für neuen Krisenstab Mehr erfahren

Die Vorbereitungen für die gemeinsame Geburtsbaumpflanzung waren vorab getroffen. Individuell ausgesuchte Bäume standen bereit, je ein Pflanzpfahl und ein hinweisendes Namensschild für das entsprechende Kind ebenso. Die Eltern hatten Werkzeug mitgebracht. Anwesende aller Altersklassen machten sich freudig ans Werk. Für spontan benötigte Ratschläge standen entsprechende Experten bereit. Es entstanden schöne Baumreihen, die sicherlich oft Besuch erhalten werden. In unterstützender Weise mit vor Ort waren die BUND-Ortsgruppe Kreuzwertheim und die Kreisgruppe Marktheidenfeld sowie der Bauhof und die Freiwillige Feuerwehr von Kreuzwertheim. Nach der Pflanzaktion traf man sich in freier Natur zu einer stärkenden Brotzeit.