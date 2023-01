Hoher Sachschaden bei Unfall an Autobahnauffahrt

Altfeld. Ein 43-Jähriger bog am Samstag gegen Mittag von Kreuzwertheim kommend nach links in die Auffahrt zur Autobahn A3 in Fahrtrichtung Würzburg ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen, Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 43 000 Euro. Die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Altfeld übernommen.

Gegen den 43-Jährigen Autofahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

