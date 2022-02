Hilfe bei der Suche nach Förderungen

Main-Spessart-Kreis. Wer mit den Gedanken spielt, ein Unternehmen oder Start-up zu gründen oder auf der Suche nach einer Finanzspritze für sein Unternehmen ist, trifft auf eine Vielzahl an Förderangeboten. Die Möglichkeiten reichen dabei von der Unternehmensbeteiligung über Kredite für die Finanzierung von Anschaffungen bis hin zu Maßnahmen oder projektbezogenen Zuschüssen. Für einen ersten Überblick im Dschungel an Förderprogrammen, bieten das Gründerservicenetz Main-Spessart und das Starthouse Spessart gemeinsam mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Interessierten mit Firmensitz im Landkreis Main-Spessart eine Infoveranstaltung am Mittwoch, 23. Februar, um 18 Uhr an.

Für alle Angebote gilt, dass sie vom jeweiligen Einzelfall abhängig sind und rechtzeitig bei den richtigen Institutionen beantragt werden müssen, um genehTeilnehmer können sich digital in die Videokonferenz einwählen oder vor Ort im Starthouse Spessart, Vorstadtstraße 12 in Lohr a. Main (Zugang über Kaplan-Höfling-Straße) mit 2Gplus-Nachweis dabei sein. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter starthouse@lohr.de oder telefonisch über 09352-848-600 möglich.

