Helga Schmidt-Neder zur Altbürgermeisterin ernannt

Marktheidenfeld. Im Westentaschenpark des Franck-Hauses verlieh Marktheidenfelds Bürgermeister Thomas Stamm jüngst seiner Vorgängerin Helga Schmidt-Neder den Titel Altbürgermeisterin.

Nach Georg Fertig, Emil Buller und Wilhelm Schäfer aus den Stadtteilen sowie Leonhard Scherg ist Helga Schmidt-Neder das fünfte ehemalige Stadtoberhaupt, dem diese Ehrung der Stadt Marktheidenfeld zuteil wird.

Bürgermeister Thomas Stamm hob in seiner Laudatio die Fülle von Aufgaben hervor, die Helga Schmidt-Neder in ihrer zwölfjährigen Amtszeit für Marktheidenfeld „mit großer Souveränität und Freude bewältigt“ hat. „Zusätzlich hast Du von 2008 bis 2020 die Stadt im Kreistag vertreten und warst dort Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler“, zählte Stamm auf. Hinzu kamen die Ämter als Vorsitzende des Schulverbands der Mittelschule, als Vorsitzende der Wassergruppe und als Vorsitzende der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld.

Auch die trinationale Freundschaft mit den Partnerstädten Montfort-sur-Meu in Frankreich und Pobiedziska in Polen oder das in ihrer Amtszeit entstandene Bürgerfest, ein Fest der Völkerverständigung, seien Helga Schmidt-Neder eine Herzensangelegenheit gewesen.

Helga Schmidt-Neder bedankte sich in einer kurzen Rede für die Ernennung. Sie erinnerte daran, dass man dann „alt“ sei, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude als an der Zukunft habe. Davon sei sie erfreulicherweise weit entfernt.