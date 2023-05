Haslocher schlug Wertheimer Taxifahrer ins Gesicht

Hasloch. Ein gewalttätiger Fahrgast schlug in Hasloch am frühen Montagmorgen einem Taxifahrer mehrmals ins Gesicht. Der 29-Jährige aus Hasloch hatte im Wertheimer Stadtteil Hofgarten das Taxi bestiegen und sich in die bayerische Nachbargemeinde chauffieren lassen. Dort angekommen eröffnete er dem Fahrer, dass er nicht bezahlen könne. Bei dem folgenden Streit schlug er dem 63-jährigen Chauffeur mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Er musste mit leichten Verletzungen ins Wertheimer Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei erwartet den Fahrgast nun ein Verfahren wegen Betrugs und Körperverletzung.

