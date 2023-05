Gute Stube steht wieder zur Verfügung

Kreuzwertheim. Das Fürstin-Wanda-Haus ist das am meisten vermietete gemeindliche Mietobjekt und Ort für viele beliebte Veranstaltungen in Kreuzwertheim. Nach einer umfassenden Sanierung und Umbauarbeiten erstrahlt es nun in neuem, modernem Glanz und ist barrierefrei. Im Rahmen des Fests zur Maibaumaufstellung wurde es am Sonntag offiziell wiedereröffnet.

Dem vorausgegangen waren umfassende Umbau- und Erneuerungsarbeiten. Das Gebäude wurde komplett entkernt, Fliesenbeläge, Decken und Ziehharmonikawand wurden entfernt und die defekte Lüftung ausgebaut. Im Anschluss wurden die Trockenbau-, Putz- und Maler- sowie Fliesenarbeiten durchgeführt.

Die Generalsanierung umfasste den vollständigen Umbau des gesamten Toilettenbereichs mit Einbau einer Behindertentoilette in den vorherigen Garderobenraum, den Tausch des Herren- mit Damen-WC, was mehr Damentoiletten ermöglichte, eine neue Raumaufteilung in der Küche mit Trennung in Spül- und Kochküchenbereich, den Einbau einer neuen Küche und die komplette Neueinrichtung des Schankraums.

Außerdem wurden neue Innentüren eingebaut und das Gebäude erhielt eine breitere und somit barrierefreie Außentür mit Türautomatik. Weiterhin wurde die Elektrik erneuert und Medientechnik eingebaut. Zu dieser gehört auch die Nutzungsmöglichkeit einer Induktionsschleife für Hörgeräte.

Kostensteigerung

Die Baukosten beliefen sich auf 534 700 Euro brutto (ursprüngliche grobe Kostenschätzung rund 405 000 Euro). Das Projekt wurde im Rahmen der Städtebauförderung mit 183 600 Euro bezuschusst. Die Marktgemeinde trägt einen Eigenanteil von rund 351 000 Euro.

Die Bürger und Gäste nutzten die Wiedereröffnung zahlreich, um einen Eindruck der neuen Räume zu bekommen. Dabei gab es viele lobende Worte für die gelungen Arbeiten. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Paula Dressler.

In seiner Ansprache betonte Bürgermeister Klaus Thoma, die Wiedereröffnung sei sehnsüchtig erwartet worden. Er ging auf einige Meilensteine der Vorgeschichte zur Sanierung ein. Erste Anregungen zum Einbau einer behindertengerechten Toilette habe es bereits 2014 gegeben, da das Gebäude häufig von Senioren besucht wird. Die ersten Planungsentwürfe von 2015 hätten sich zunächst auf den reinen Einbau einer Behindertentoilette und Umbau der Garderobe beschränkt. Allmählich sei dann aus Gemeinderat und den Vereinen heraus die Meinung vertreten worden, dass der gesamte Toilettenbereich, die komplette Küche und später auch der Veranstaltungsraum dem heutigen Standard angepasst werden sollte.

So entstand das Konzept einer Generalsanierung, die auch mit höheren Kosten einherging. So habe sich 2017 die Frage nach Fördergeldern gestellt, zum Beispiel aus der Städtebauförderung. Das Fürstin-Wanda-Haus lag damals jedoch außerhalb des Sanierungs- und Fördergebiets. Es sollte noch rund fünf Jahre dauern, bis das integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept eine gewisse Genehmigungsreife aufwies. Der Prozess konnte erst im Herbst 2021 endgültig abgeschlossen werden. „Das Warten hat sich rentiert, da es einen kräftigen Zuschuss für die Baumaßnahme gab“, betonte Thoma. Im August 2021 erfolgte die Ausschreibung für die Arbeiten im Fürstin-Wanda-Haus. Allerdings diente es zum Höhepunkt der Pandemie von April 2021 bis April 2022 als Corona-Testzentrum. Direkt nach dessen Betriebsende begannen die Umbauarbeiten. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial und Personalausfällen bei den Baufirmen sei der geplante Zeitpunkt der Fertigstellung Ende 2022 nicht zu halten gewesen.

Neue Barrierefreiheit

Hinsichtlich der Preissteigerung im Vergleich zur Kostenschätzung verwies er auf die enorme Kostenentwicklung auch im Baunebengewerbe und zusätzlich nötige Maßnahmen und nachträgliche Auftragserweiterungen.

Mit Blick auf den Bau des Gebäudes 1981/82 berichtete er, auch damals seien die Kosten höher gewesen, als geschätzt, statt 700 000 satte 1,2 Millionen Mark.

Zum Ergebnis der Generalsanierung resümierte er: „Der Veranstaltungsraum ist kaum wiederzuerkennen“. Er sei von der drückenden Decke und der Ziehharmonika-Wand befreit worden. Der Thekenraum glänze in neuer freundlicher Optik. Auch die neue Barrierefreiheit hob er hervor. Er verwies auf die Bilder im Foyer, die die Namensgeberin des Hauses Fürstin Wanda zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg zeigen, sowie den Kindergarten, den sie auf dem Gelände errichten ließ, auf dem heute das Veranstaltungsgebäude steht.

Er dankte Architektin Michaela Meißner und ihren Kollegen des Büros Rüger und Tröger, allen beteiligten Baufirmen, den Förderern und den politischen Gremien sowie den Vereinen und Nachbarn. „In ein Haus, in dem die Freude lebt, zieht auch das Glück“ ein, war er überzeugt und freute sich auf alle zukünftigen Nutzungen. Einige Arbeiten sind wegen Lieferverzug noch offen. Es handelt sich um die Montage der Griffe in der Behindertentoilette, dem Stromverteiler für den Festplatz im Außenbereich und die Sicherheitsbeleuchtung im Inneren. Zudem wird noch ein barrierefreier Zuweg geschaffen.

Einige Arbeiten noch offen

Meißner blickte auf eine nicht immer einfache Bauzeit zurück. Sie lobte aber die gute Zusammenarbeit von Verwaltung, Gremien und den Firmen. Man habe auch mal gerungen, zum Beispiel bei den Farben, erinnerte sich an Sitzungen mit dem Bauausschuss. Das Gebäude sei für Kreuzwertheimer die gute Stube. Dieses Gefühl habe man auch bei der Sanierung beibehalten wollen. Sie hoffte es sei gelungen und es bleibe das am häufigsten genutzten Gebäude. Auch für sie persönlich sei es das schönste Gebäude zum Beispiel für VHS-Kurse an denen sie teilnimmt. bdg