Main-Spessart-Kreis. Garten- und Grünabfälle werden in der Zeit vom 7. April bis 1. Juni von der Firma „Kirsch + Sohn“ im Auftrag des Landkreises Main-Spessart gesammelt. Die Termine im Raum Kreuzwertheim sind: Hasloch, Hasselberg und Schollbrunn: 3. Mai und 3. November; Kreuzwertheim: 4. Mai und 9. November; Röttbach, Unterwittbach und Wiebelbach: 22. April und 22. September.

Folgendes ist zu beachten: Gesammelt wird ausschließlich sperriger Baum- und Heckenschnitt aus Hausgärten, also von Grundstücken, die an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen sind. Material aus abgelegenen Gärten oder Obstbaumkulturen wird nicht mitgenommen.

Laub und Grasschnitt sind von der Sammlung ausgeschlossen und sollten selbst kompostiert oder in die Biotonne gegeben werden. Aus Kulanz werden aber Kleinmengen davon mitgenommen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie so bereitgestellt werden, dass ein zügiges Einladen möglich ist (in Körben, Wannen, wiederverwendbaren Gartenabfallsäcken). Papiersäcke werden nicht entleert, sondern komplett mitgenommen. Lose Laub- und Grashaufen werden nicht mitgenommen.

Kunststoffsäcke werden nicht entleert oder mitgenommen. Ausnahme: nur dafür ausgelegte wiederverwendbare Mehrweg-Gartenabfallsäcke, wie die sogenannten Pop-Up-Säcke werden entleert und zurückgelassen. Mit den offiziellen Grüngutsäcken des Landkreises, die im Handel gegen Gebühr erworben werden können, kann Laub und Gras ganzjährig umweltgerecht entsorgt werden (einfach zur Biotonne dazu stellen). Der Kaufpreis beinhaltet die Entsorgungskosten.

Das Schnittgut ist am Abfuhrtag ab 6 Uhr gebündelt bereitzustellen. Die einzelnen Bündel dürfen nicht schwerer als 40 Kilogramm und nicht länger als eineinhalb Meter sein, zum Bündeln darf nur kompostierbares Material verwendet werden. Äste werden nur bis zu einem Durchmesser von 15 Zentimetern und einer Länge von eineinhalb Metern mitgenommen. Wurzelstöcke können dagegen nicht mitgenommen werden.

Weitere Hinweise sind dem Abfallkalender 2021 auf den Seiten 18 und 19 zu entnehmen. Ansprechpartner für Rückfragen: Firma „Kirsch + Sohn“, Gemünden, Telefon 09351/9500, Fax: 09351/950150, Info@Kirsch-und-Sohn.de; Landratsamt Main-Spessart, Telefon 09353/7931777, per E-Mail an Abfallberatung@Lramsp.de.

Grünabfälle, die mit Müll oder anderen Fremdstoffen verunreinigt sind, werden ebenfalls nicht mitgenommen, weil diese für die Kompostierung ungeeignet sind.

Die Grünabfallsammlung dient dazu, sperrige Gartenabfälle, die auf dem eigenen Grundstück nicht oder nur schwierig zu verwerten sind, bürgerfreundlich entsorgen zu können. Wo immer möglich, sollten Gartenabfälle aber selbst kompostiert werden, denn nur dies gewährleistet einen umweltfreundlichen, geschlossenen, natürlichen Kreislauf. pm