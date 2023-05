Graffiti-Sprayer in Marktheidenfeld erwischt

Marktheidenfeld. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr zwei Jugendliche, die in Marktheidenfeld am E-Center Graffiti an die Hauswand und den Einkaufswagenunterstand sprühten. Durch das schnelle Eintreffen der Streife konnten die zwei 14-und 15- jährigen Jugendlichen kurze Zeit später gestellt werden. Beide hatten frische Farbanhaftungen an den Händen. In diesem Zusammenhang wurden noch weitere Graffiti auf dem Schulgelände der Grundschule sowie an der Fassade eines Seniorenzentrums festgestellt. Nach der Sachverhaltsaufnahme übergaben die Polizisten die beiden Jugendlichen ihren Eltern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1800 Euro. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung.

