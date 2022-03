Gottesdienst mit Klezmer-Musik

Triefenstein. Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Kreuzwertheim, Marktheidenfeld und Triefenstein-Erlenbach veranstalten mit den Christusträger-Brüdern am Sonntag, 27. März, um 19 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche Triefenstein. Die Predigt zum Thema „Zwischen Moria und Golgatha – In der Passionszeit vom Judentum lernen“ hält der Marburger Theologe Dr. Guido Baltes (Bild). Er hat einige Jahre in Jerusalem gelebt und sich dabei intensiv mit dem Judentum beschäftigt. Er ist Lehrbeauftragter für Neues Testament an der Philipps-Universität Marburg. In seinen Büchern erklärt er, was Christinnen und Christen vom Judentum wissen sollten, damit sie ihren eigenen Glauben besser verstehen können. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Klezmer-Duo Bernhard von der Goltz (Gitarre) und Rainer Schwander (Sopransaxofon). Melancholische Traurigkeit und ausgelassene Freude – diese und noch viel mehr Gefühle drückt die einst im osteuropäischen jüdischen „Schtetl“ entstandene Klezmermusik auf berührende Art und Weise aus. Pfarrer Br. Christian Hauter führt durch den Gottesdienst. Die Kollektesoll zur Unterstützung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine verwendet werden.

Im Kloster Triefenstein leben seit ein paar Tagen neun Gäste aus der Ukraine, die hier Zuflucht und Schutz gefunden haben. Ein Hilfskonvoi mit acht Kleinbussen hat mehrere Tonnen an Sachspenden in ein Notaufnahmelager für Flüchtlinge in Rumänien gebracht, heißt es abshließend in der Ankündigung der Verantwortichen. Bild: Matthias Schuessler

