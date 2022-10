Ghanatag lockte nach Kreuzwertheim

Kreuzwertheim. Der Ghanatag in Kreuzwertheim lockte am Sonntagnachmittag viele Besucher aller Altersklassen in die örtliche Dreschhalle. Die Menschen wurden mit verschiedenen Beiträgen ein weiteres Mal sensibilisiert für die Aktivitäten des Vereins „Paul“.

Wolfgang Finger vom Verein „Paul“ gab seiner Freude Ausdruck, dass wieder solch eine Veranstaltung stattfinden könne. Die ökumenische Andacht nahm Bezug auf die Gedanken: „Wir streuen den Samen und dürfen miterleben, wie unsere Hilfe Frucht trägt“.

Beim Gottesdienst waren bereits rund 100 Menschen in der Dreschhalle vor Ort, die Zahl verdoppelte sich im Laufe des Nachmittags. Die Ehrenvorsitzende Gertrud Schauber freute sich, dass sich so viele zusammentun. Die Halle war mit toller afrikanischer Deko geschmückt, ein großer Basar war aufgebaut und die Interessenten konnten dort auch Produkte von einem der Projekte in Ghana wie Sheabutter, Neemöl und Baobab erwerben, natürlich auch Kunsthandwerk aus Ghana.

Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma wies in seinem Grußwort auf die Probleme auf dem Planeten hin, diese seien meist von Menschen gemacht. Es gebe Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung. Deshalb brauche es im Rahmen der Menschlichkeit den Verein „Paul“. Der Bürgermeister bezeichnete Gertrud Schauber als „Missionarin der Nächstenliebe“. Klaus Thomas Aufforderung: „Essen Sie, trinken Sie, kaufen Sie ein – es ist für einen guten Zweck“ schlossen sich die Anwesenden gerne an.

Es folgte ein reichhaltiges Nachmittagsprogramm. Den Beginn machten Aufführungen der Grundschule Kreuzwertheim. Die evangelische Religionsgruppe der dritten Klasse übergab Finger zuvor Spenden in Höhe von 312,30 Euro. Der Kinder-und Jugendchor „Believe“ aus Röttbach und Umgebung unter der Leitung von Petra Röhrig präsentierte Lieder mitsamt reichlich Bewegung. Der Saal erfreute sich an Werken wie „Wir wollen gemeinsam singen, lachen, klatschen, olé“, „Irgend etwas bleibt“ oder „We are the world“. Es entwickelte sich ein wahres Mitmachprogramm.

Fünf Wochen in Ghana

Xaver Mayr berichtete in einem Vortrag mit mehr als 70 Bildern von einem fünfwöchigen Besuch in Nord-Ghana Anfang dieses Jahres. Die Bilder zeigten den Besuch bei einem Freund in „Wa“, der Hauptstadt der Region „Upper West“. Sie zeigten auch den Betrieb eines Senders, bei dem ein Einwohner vor Ort arbeitet und Mayr sich um die Technik kümmert.

Die Menschen in Kreuzwertheim sahen Bilder aus einem Krankenhaus, welches vom Musikverein Trennfeld unterstützt wird und vom Besuch der Station „Sandema“, wo der Verein „Paul“ Solaranlagen aufgebaut hat. Es waren Impressionen des Besuchs in „Bolgatanga“ zu erleben, wo „Paul“ Witwen, Waisen und Frauen ohne Berufsausbildung hilft, und von der Visite im Krankenhaus in „Eikwe“, welches vom Erlös eines Konzerts in Trennfeld gefördert wurde.

Mitwirkende des Musizierkreises Kreuzwertheim unter der Leitung von Kurt Sitterli traten gleich in drei Ensembles auf. Ein Schlagzeugduo präsentierte „Let’s start“, „Take it“ und „Feel the beat“. Die Band der Musikschule spielte unter der Leitung von Julia Damiani, die „Wellness-Chor-Grazien“ unter der Leitung von Petra Röhrig boten Gospels.

Die Besucher des gelungenen Nachmittags erfreuten sich nicht nur an dem vielfältigen Programm, sondern genossen auch Kaffee und Kuchen und das gemeinsame Erlebnis zugunsten einer guten Sache. Der Gesamterlös der Veranstaltung geht an die drei Projekte, die von „Paul“ unterstützt werden.